В Шымкенте на Наурыз приготовят 2500 литров коже

К Наурызу 2023 в Шымкенте подготовились основательно.

Чтобы праздник удался, организаторы решили в честь Наурыза приготовить 2500 литров Наурыз коже. Естественно, для процедуры приготовления понадобится казан и ошак (печь).

Как рассказали организаторы, казан изготовили специально для этого праздника, печь уже готова.

«Печь высотой в два метра уже готова, казан мы установили. Остались мелкие работы, а дальше уже дело за мастерами готовки. Казан вместит 2500 литров коже. Казан чугунный», — говорит строитель.

Основное празднование пройдет в районе нового ипподрома. Там планируют провести «Великие казахские игры». Из спортивных игр – состоятся кокпар, байга, стрельба из лука и борьба. А еще соревнования акынов, кюйши, жырау и танцоров.

Самое главное — призовой фонд на сумму 100 млн. тенге.