В Шымкенте снова почувствовали подземные толчки

23 марта в 02:07 часов в Шымкенте и Таразе снова ощутили подземные толчки.

Ощутимость составила 2-3 балла. Этого было достаточно, чтобы проснуться глубокой ночью, говорят жители города. Некоторые горожане покинули свои дома и переждали на улице.

Эпицентр зеслетрясения расположен в 740 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 14.1. Магнитуда MPV 6.5. Координаты эпицентра 39.27° с.ш. 69.80° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Шымкент – 2-3 балла.

На данное время 02-40 часов на линии «101» и «112» сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.