В выделении грантов на бизнес-идеи нашли коррупционные риски

В Антикоррупционном департаменте Шымкента прошло очередное заседание постоянной комиссии по контролю за работой по противодействию коррупции при общественном совете.

В этот раз рассматривались вопросы правомочности распределения бизнес-грантов и связанные с этим коррупционные риски.

191 грант на 770 миллионов тенге выдали за последние три года на реализацию новых бизнес-идей в Шымкенте. Как говорят сотрудники антикоррупционного департамента, безвозвратный грант, достигающий пяти миллионов тенге, предприниматели часто просто вкладывают в уже существующий бизнес. При том, что основные условия – грант должен быть инновационным для мегаполиса, предприниматель должен быть начинающим, а не уже действующим, а бизнес должен быть направлен на создание производства, а не на продажу.

«Зачастую комиссия выдаёт гранты не учитывая затраты самого предпринимателя. В других регионах есть лимит от 2 до 5 миллионов вот в этих границах предприниматель и должен рассчитывать показать и обосновать, что эта сумма нужна. А у нас практика такая что зачастую без всякой новизны в 70 процентах случаев выдаётся максимальная сумма до 5 миллионов тенге, которая тратится предпринимателями на реализацию своей деятельности», — рассказывает руководитель управления департамента агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту Алексей Полозков.

Проводить мониторинг реализации бизнес-проектов уполномочен фонд «Даму». Контролировать сроки обязано и управление предпринимательства городского акимата.

Как заявили сотрудники управления, в апреле они планируют подать в суд на тех получателей грантов, кто получил материальную поддержку ещё в конце прошлого года, но так и не осуществил проект. Но столь столь длительный срок реакции чиновников на бездействие предпринимателей вызвал вопросы у сотрудников антикора.

«С декабря месяца этот уполномоченный орган который занимается этим 4 месяца прошло но никакой работы не сделано отдел не занимается этим. Вы зам начальник управления я считаю вы не дорабатываете свою работу не до конца. Почему мы должны этот вопрос поднимать? Вы должны сами без нас должны эти вопросы решать спокойно функционально в рабочем порядке. Вот почему мы на комиссию выводим, в этом проблема. Это народные деньги. Это налоговые деньги», — напомнил заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту Жандос Жумабаев.

Предприниматели неохотно возвращают выданные деньги, и потому эта процедура может затянуться, оправдываются чиновники.

«Все предприниматели нам письма пишут, что не согласны с протоколом комиссии почему? Потому что мы отправили им уведомление о возврате денег.» — говорит руководитель отдела управления предпринимательства г. Шымкента Усен Исаев

Целью проведённого мониторинга было внесение изменений в нормативно-правовые акты, чтобы снизить коррупционные риски при распределении помощи бизнесменам. Теперь все результаты анализа будут обобщены и на их основе появятся новые нормативы.