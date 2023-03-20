В высшем педагогическом колледже Shymkent встретили Наурыз

Коллектив высшего педагогического колледжа Shymkent встречает Наурыз c большими достижениями.

Учебное заведение прошло государственную аттестацию, институциональную аккредитацию. Сертификат на пять лет позволит заключать международные договоры, а выпускники получать диплом государственного образца.

Коллектив высшего педагогического колледжа Shymkent отмечает Наурыз концертом и выставкой прикладного искусства. За праздничный дастархан пригласили ветеранов, социальных партнёров, представителей молодежного центра и центра занятости.

Учредитель:

«Всех поздравляю с праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан. Пусть будет мир. Стране процветания, всем здоровья и семейного благополучия».

В высшем педагогическом колледже Shymkent сегодня обучаются 1 400 студентов. 400 выпускников в этом году получат дипломы об окончании. Наурыз учебное заведение встречает с большими достижениями.

Гульнара Ибрагимова, директор высшего педагогического колледжа Shymkent:

«Мы в начале года прошли государственную аттестацию, прошли институциональную аккредитацию и получили свой сертификат на 5 лет. Это большое достижение. Все это позволит учебному заведению заключать международные договоры и получать нашим выпускникам дипломы государственного образца».

Гости желают учебному заведению — достичь больших высот.

Абила Коздибайкызы, директор информационно-методического центра «Өркениет»:

«Пусть высший педагогический колледж будет радовать нас успехами, из года в год развивается и будет в одном ряду со всемирно известными учебными заведениями».

Высший педагогический колледж Shymkent

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