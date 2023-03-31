За попытку сбыта поддельных денег приговорили к 10 годам лишения свободы

Остерегайтесь фальшивых денег. Борьба с теневой экономикой — это одно из приоритетных направлений Агентства по финансовому мониторингу и его территориальных ведомств.

Тем, кто занимается изготовлением или хранением поддельных банкнот и монет Национального банка, а также государственных ценных бумаг и иностранной валюты, предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителю, в зависимости от степени тяжести совершённого преступления, может грозить конфискация имущества или лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет. В прошлом году в Шымкенте фальшивомонетчика осудили на 10 лет за попытку сбыта поддельных долларов.

Камилхан Исмаилов, руководитель управления департамента экономических расследований по г.Шымкенту:

«Департамент экономических расследований по городу Шымкент, в отношении гражданина Э. 2022 года зарегистрировано и направлено в суд уголовное дело по факту сбыта фальшивых 9300 долларов США. Его вина доказана, гражданин приговорен к 10 годам лишения свободы».

В первую очередь, надо не просто внешне оценить денежную купюру, а обращать внимание на наличие защитных элементов на денежных знаках. При подозрении о том, что денежный знак — подделка, необходимо сразу обратиться в органы государственных доходов. Конечно, фальшивые купюры никто вам не заменит на настоящие, но они будут изъяты из обращения в целях снижения количества поддельных денежных знаков, находящихся в обороте. Некоторые, считая себя обманутыми, идут сбывать фальшивки, покупая товар. Не стоит делать этого ни в коем случае, иначе вы сами становитесь соучастниками преступления против государства.