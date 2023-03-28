Жители Шымкента жалуются на дефицит дизтоплива

Шымкенту вновь не хватает дизельного топлива. Жители города говорят, уже неделю не могут заправиться соляркой, передает OTYRAR.

И здесь речь не о лимите на дизельное топливо, его попросту нет на многих АЗС в городе, уверяет Пайзахметов Тимур.

«Уже неделю не могу купить дизельное топливо. Прихожу на заправку, говорят нет топлива. Талоны приобрести не могу. Говорили, что дефицита не будет, но каждый год все повторяется по единому сценарию», — говорит мужчина.

«С утра наша техника не может получить солярку, говорят что нет в наличии. Куда только не обращались, ответа как такового нет», — жалуется жительница г. Шымкента.

Дефицит дизельного топлива вполне ожидаемый. 15 марта Шымкентский НПЗ закрылся на 24-дневный ремонт. Тогда заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев заверил, что дефицита не будет, объемы бензина и дизельного топлива в достатке.

«Мы рассматриваем два варианта расширения, первое это с 6 до 9 миллионов тонн переработки нефти, а также с 6 до 12 миллионов тонн нефти. Ситуация по дизельному топливу, шымкентский НПЗ вышел на ремонт с очень хорошими остатками. Это порядка 29-ти тысяч тонн топлива на запасе есть, а также порядка 30-ти тысяч тонн бензина марки АИ-92. Да, у нас есть приоритет по выдаче дизтоплива сельхозникам, но, я бы хотел обратиться к компетентным органам, чтобы они проверили, нет ли, каких либо сложностей по выдаче в розницу именно дизтоплива. Запасов у нас более чем достаточно и дефицита мы не ожидаем», — сказал заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев.

Впрочем, еще одной причиной дефицита, может стать сложно контролируемый процесс вывоза топлива в соседние страны. Иностранные дальнобойщики вывозят горючее, используя нехитрые схемы, говорят жители Шымкента.

«На самом деле по 230 тенге продают только резидентам Казахстана, для иностранцев тариф вдвое больше. Но я сам видел такую ситуацию, когда дальнобойщик попросил паспорт у казахстанца и заправился по льготной цене и поехал дальше. Но даже если не льготная цена, все равно наш дизель дешевле, чем к примеру в Узбекистане», — говорит Алмас Бекешев, житель Шымкента.

Тем временем, в одной из крупных заправочных станций подтверждают, дизельного топлива действительно не осталось.

Журналист спрашивает: Скажите, могу ли я приехать, заправиться соляркой?

Оператор: Нет, извините, с дизельным топливом в Шымкенте проблемы. У нас его нет, уже как 7 дней, не по талонам, ни как. На нефтебазе не осталось дизеля. Запишем ваш номер, когда появится, наберем вас.

Полный сюжет о ситуации с дизельным топливом в городе будет доступен позднее.