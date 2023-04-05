Дизельного топлива не хватает в Туркестанской области

Водители безуспешно объезжают автозаправки в поисках горючего. На АЗС в Туркестанской области требуют талоны, которые частникам невозможно найти.

На некоторых заправках установлен топливный лимит, заправиться можно только на тысячу тенге.

«Газа и дизеля сейчас вообще нет. Даже если есть, то везде — лимит. Дефицит и в Шымкенте, и Туркестанской области», «Дизеля нет. Не знаю точно до какой точки я доеду со своим запасом. Придется заправляться бензином. Домой нужно добираться, буду выкручиваться»,- рассказывают водители.

По данным специалистов, в марте Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ Актобе, должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из Актобе возникли проблемы.

Куаныш Омиралиев, начальник отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области:

«Мы планируем, что дефицит газа будет скоро полностью решён. Потому что в апреле нефтеперерабатывающий завод заработает в полную силу. По приказу министерства, в апреле 2 тысячи тонн газа доставит CNPC, всё остальное нам предоставит Петро Казахстан».

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод временно поставили на паузу до девятого апреля. Предполагается, что ситуация к этому времени выправится.