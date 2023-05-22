Более 150 фактов незаконной перевозки ГСМ выявили в Туркестанской области

В Туркестанской области за 4 суток выявлено более 150 правонарушений, связанных с незаконной перевозкой ГСМ.

По итогам 4 дней отработок в данном направлении полицейскими Туркестанской области проверено в общей сложности 710 грузовых автомобилей. В результате выявлено 153 факта установки дополнительных топливных баков на автотранспорт, не отвечающих установленным требованиям.

«Из них в отношении 63 водителей грузовых автомобилей составлены административные протоколы по ч. 7 ст. 590 КоАП РК (Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения). А, по ч. 5 ст. 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортного средства) к 85 правонарушителям приняты административные меры», — говорится в сообщении областного ДП.

Кроме того, по ч. 8 ст. 590 КоАП (не прохождение предрейсового технического осмотра) составлены адмпротокола на 5 грузовых автомашин, а на штрафстоянку водворены 12 грузовых автомобилей.

В свою очередь, полицейские напоминают, что за незаконный вывоз горюче-смазочных материалов предусмотрена ответственность.