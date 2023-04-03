Антикор шлет SMS госслужащим Шымкента

Антикоррупционная служба в Шымкенте рассылает сообщения госслужащим, передает OTYRAR.

В базу данных антикора уже внесены 1,5 тысячи сотрудников различных управлений и акимата. Делается это в целях профилактики.

В СМС с коротким содержанием сотрудникам различных ведомств напоминают о том, что получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве, это преступление и наказывается по закону.

Также чиновникам рассказывают о других законах, например, что их ждет за воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью. Сейчас проект работает в пилотном режиме. Специалисты считают, что он даст свои результаты.

«Запущен пилотный проект по рассылке SMS-сообщений, который является частью нашей системной организованной работы по линии превенции. Если он найдет свой положительный отклик в регионе, именно в городе Шымкенте я считаю, что указанный опыт будет распространен в других регионах», — говорит Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по г.Шымкенту.

В антикоре отметили, что отказаться от рассылки не получится. Информацию донесут до каждого госслужащего.