За коррупцию осужден и.о замруководителя Управления цифровизации Туркестанской области

Осужден и.о. заместителя руководителя Управления цифровизации Туркестанской области за коррупцию.

Об этом сообщает антикор. Приговор в отношении Мырзасеитова М., а также руководителя этого же отдела Управления Жолсеитова А и предпринимателя Исакова Э. огласили в межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент.

Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов помимо этого — подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

«Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя Отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами Исакова в сумме 903 тыс тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий»,-сказано в официальном сообщении.

Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Исакова за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель Аппарата акима Отырарского района Маулен А.

Приговором суда Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Искакову — 7 лет, Жолсеитову — 4 года.

Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

В отношении Маулен судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью.

Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного Управления цифровизации. Приговор в законную силу не вступил.