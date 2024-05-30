К штрафу 48,4 млн тенге осуждены руководители и главный бухгалтер противочумной станции в Шымкенте

Осужден руководитель Шымкентской противочумной станции.

Об этом сообщили в антикоррупционной службе РК. Руководитель РГУ «Шымкентская противочумная станция» МЗ РК Сайлаубекулы Р., руководитель филиала РГУ «Отырарское противочумное отделение» Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш. осуждены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Они признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов. Приговор в законную силу не вступил, сообщают в антикоре.