Автобусного извращенца задержали в Шымкенте

Любителя удовлетворять себя прилюдно в общественных автобусах задержали полицейские Шымкента, передает OTYRAR.

Им оказался местный житель 1989 года рождения. Известно, что нарушитель мастурбировал в автобусах дважды, глядя на несовершеннолетних девочек.

​»Сотрудники управления полиции Аль-Фарабийского района в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, который удовлетворял себя в общественных автобусах.​ Полицейские зарегистрировали два факта совершенных мужчиной аналогичных преступлений. Свидетелями непристойных действий в обоих случаях стали несовершеннолетние девочки», — говорится в сообщении ДП Шымкента. ​

​В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.