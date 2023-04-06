Читаю президента, сажаю цветы и очищаю организм. Как живет столетний ветеран ВОВ

Корреспондент OTYRAR навестил ветерана ВОВ, которой уже исполнится 100 лет. В этом материале мы рассказажем как проходит день героя.

Нина Егоровна Масунова — Ветеран ВОВ. В 17 лет ее забрали на фронт, прошла школу молодого бойца и стала радисткой. Была даже командиром бригады. Нина Егоровна о войне вспоминать не любит.

Дом Нины Егоровны расположен в проулке, пройти к нему сложно. На тропинках мусор, там собираются местные алкаши, рассказывает внучка. Сколько раз обращалась в акимат, только вот все обещают убрать и все на этом. Родственники убирают сами.

Двор ветерана как цветочная галерея, на одном участке розы, а на другом тюльпаны. Только вот в душе цветы отцвели, говорит с грустью бабушка. Нине Егоровне уже скоро сто лет, она бодра и активна. Правда уже передвигается с трудом, но без чьей-то помощи.

«Я предложил Нине Егоровне помочь и довести до крыльца, а героиня гордо и величаво отказала. Мол, она сама. Негоже девушке командира держать за руку», — рассказывает Шуддин Саидов.

ЛЮДИ НЕ ЦЕНЯТ ВЕТЕРАНОВ?

Нина Егоровна ни на что не жалуется, а смысл? Да, его нет! Она живет с внуками которые ей помогают. Но, обижается на людей, потому что никто не приходит к ней. Вспоминают о ней только в мае.

«В мае начинается, у меня тут толпы. Да, мне приятно! А потом весь год одна. Приносят мешками продукты, рис, картошку, мясо и все остальное. Спасибо большое, но, я не нуждаюсь в продуктах, я нуждаюсь во внимании. Мне бы поговорить. Днем я читаю, у меня есть своя лупа. Смотрю что в мире творится, как работает наш президент. Потом под моим указанием внуки сажают цветы. Я слежу за порядком. У меня просьба, цените нас пока мы есть. Вот недавно пришла врач, я ее ругаю, почему часто не приходите, она говорит времени мало. Мне так обидно стало. Я ей сказала. А я ведь время и молодость свою на что тратила? Ради кого? Ради кого мы умирали? Я не обижаюсь, я понимаю», — говорит ветеран.

СТО ЛЕТ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ НЕ ВОЗРАСТ

Нина Егоровна даже в свои сто лет ухаживает за собой. Причесанная аккуратно бабушка даже сидит красиво. Ее жесты и взгляд напоминают королев. Гордая и капризная.

«Я держу диету. Всегда очищаю голоданием свой организм. А что 100 лет для дамы возраст? Нет. Секрет долголетия в том, что нужно очищать свой организм и все. Не есть, закрыть рот. Отпуск для желудка. Все»,— говорит ветеран.

ПРО ВОЙНУ…

Нет, про войну радистка Масунова говорить не хочет. Плачет и поднимается давление. Она слишком многое повидала. Смерть родных и близких, предательство и войну.

«Я не хочу думать об этом. Мне сто лет и все это время я живу с этим. Можно я не буду вспоминать хоть секунду. Не приходите ко мне с вопросами о войне, придите ко мне просто, поговорить про цветы и политику. Поговорить о красоте. Войну я похоронила. Ее нет. Я устала. Да и нет смысла говорить, меня никто не услышит и не поймет. Я вижу что в мире творится, хочется просто забыться»,— говорит ветеран.

Ветеран Нина Масунова всегда рада гостям. Ей не нужны подарки, ей не нужны деньги и продукты. Она любит цветы… Они украшают ее настроение и жизнь, которая покрытая большими черными пятнами войны.