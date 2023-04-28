Если в аэропорту обнаружено инфекционное заболевание

В самолете, направлявшемся из Стамбула в Шымкент авиапассажир пожаловался на недомогание.

Оперативно среагировавшие на сообщение специалисты отдела санитарно-карантинного контроля, немедленно организовали проверку, и выявили у пассажирки симптомы «холеры» — первичные признаки заболевания — понижение температуры тела, озноб и слабость. пассажира тут же изолировали.

Это легенда учебно-тренировочного сбора отдела санитарно-карантинного контроля по городу Шымкент. Цель учений — отработка взаимодействия различных служб в случае обнаружения инфекционного заболевания на воздушном судне. По словам специалистов, в аэропорту регулярно проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия.

«Ежедневно к нам в Шымкент прибывают 2-3 авиарейса из-за рубежа. В том числе из Турции, Индии, Египта, Арабских стран. Прилетают чартерные самолёты с других направлений, а так же осуществляются плановые авиарейсы. Как только самолёт приземляется, к нам поступает сообщение. Если это зарубежный рейс, мы после открытия салона самолёта мы спрашиваем генеральную декларацию. Потом интересуемся есть ли среди пассажиров люди с температурой или больные и в зависимости от ситуации проводим дальнейшие действия», — рассказал ведущий специалист отдела санитарно-карантинного контроля международного аэропорта Шымкент Гарибжан Алиев.

Последний раз сотрудники отдела санитарно-карантинного контроля выявили инфекционное заболевание у гражданина Вьетнама. Тогда согласно регламенту специалисты вызвали оперативную группу и изолировав больного пассажира предотвратили распространение инфекции.

«В прошлом году мы выявили больного пассажира прилетевшего из Вьетнама. Нас предупредили за пол часа до посадки самолёта и мы уже в полной готовности встретили прибывший борт. У мужчины был бессимптомный коронавирус. Мы изолировали его от других пассажиров, а потом поместили на карантин», — говорит ведущий специалист отдела санитарно-карантинного контроля международного аэропорта Шымкента Гарибжан Алиев.

Как говорят специалисты санитарно-карантинного контроля, чтобы быть в постоянной готовности такие учебно-тренировочные сборы проводятся каждый год.