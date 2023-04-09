Футбольные болельщики устроили массовую драку в Шымкенте

Болельщики футбольных клубов “Ордабасы” и “Актобе” устроили драку, в результате которой 20 человек были задержаны полицией, передает OTYRAR.

На пульт 102 Енбекшинского РУП поступило сообщение о том, что возле кафе «Прага» по ул. Уалиханова дерутся мужчины. На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа.

Установлено, что потасовка произошла между болельщиками футбольных команд «Ордабасы» и «Актобе».

В данное время в управление полиции доставлены 20 человек. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.