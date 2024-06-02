Полузащитник «Реал Мадрид» передал привет Шымкенту

Видео на котором полузащитник «Реал Мадрид» Лука Модрич восклицает «Алға Шымкент!» завирусился в Казнете, передает OTYRAR.

Как выяснилось, футболист Ивица Пирич, который пришел в гости к составу юниоров «Ордабасы», решил сделать звонок по фейс-тайму, чтобы порадовать детей.

«Мы готовились к этому пол года, с января точно. Пришлось выходить через знакомых на официального футбольного агента UEFA. Реакцию мальчиков словами не передать. Они были в восторге!»,-говорит Арман Пирманов.

Во время звонка Лука Модрич воскликнул: «Алға Шымкент!». Юные футболисты хором пожелали полузащитнику победы на финале Лиги чемпионов, и судя по всему, искренние пожелания от юниоров «Ордабасы» подействовали. Команда «Реал Мадрид» в очередной раз выиграли в ЧМ со счетом 0:2.