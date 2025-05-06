ТОП-10 востребованных видов спорта в Казахстане

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан представило данные о самых востребованных видах спорта по итогам 2024 года. Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин.

На первом месте — футбол, которым в стране занимаются 1 113 299 человек. Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что подтверждает высокую доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана.

Далее следуют:

Классический волейбол — 767 580 человек (в сельской местности – 421 035)

Баскетбол — 541 819 (в сельской местности – 238 853)

Футзал — 368 349 (в сельской местности – 130 744)

Легкая атлетика — 347 654 (в сельской местности – 174 261)

Шахматы — 278 101 (в сельской местности – 128 243)

Настольный теннис — 262 835 (в сельской местности – 127 416)

Шашки — 213 490 (в сельской местности – 115 198)

Тоғызкумалақ — 202 217 (в сельской местности – 119 302)

Қазақ күресі — 160 399 (в сельской местности – 87 030)

Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как традиционным, так и современным видам спорта, а также о растущем вовлечении населения в активный образ жизни. Министерство продолжит реализацию программ по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры в регионах.