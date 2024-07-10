В Шымкенте «Ордабасы» сыграют против «Петрокуба» в рамках первого квалификационного раунда лиги чемпионов

В Шымкенте 10 июля пройдет матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между казахстанской командой «Ордабасы» и молдовской «Петрокуб».

Мероприятие пройдет на центральном стадионе имени Кажымукана. Чтобы обеспечить общественный порядок перед футбольным матчем будут усилены меры безопасности. Что ожидают от лиги чемпионов болельщики?

Этого события ждали не только жители Шымкента, но и Туркестанской области а также туристы из Центральной Азии. Матч «Ордабасы» — «Петрокуб» вызывает у футбольных фанатов большой интерес. Очередь в кассы болельщики занимают заранее. У Центрального стадиона имени «Кажымухана» выстроились большие очереди. Местные фанаты скупают билеты и говорят, что приедут поддержать любимые команды семьями.

Абылай Биржан, житель г. Шымкента, фанат ФК «Ордабасы»:

«Мне 17 лет. От завтрашнего матча жду захватывающей игры, думаю будет интересно. Я буду болеть за нашу футбольную команду «Ордабасы», мой любимый футболист Бауыржан Исламхан — он полузащитник. Цены на билеты — 2000 тенге, думаю что это не много, учитывая масштаб матча. Желаю удачи футбольному клубу «Ордабасы», я завтра приеду вместе с друзьями и братишками поддержать их».

Илья Воротиленко, житель г. Шымкента, фанат ФК «Ордабасы»:

«Ожидаю уверенной победы от нашей команды, спокойно должны пройти они. -Чтобы вы пожелали футбольному клубу «Ордабасы»? -Как минимум выйти в playoff лиги чемпионов. -Как вы думаете наши соперники сильные или как? -Думаю, заставят побороться, но мне кажется «Ордабасы» все таки спокойно их выиграет и пройдет дальше».

Футбольная команда «Ордабасы» вместе с главным тренером провели предматчевую пресс-конференцию. Представители команды говорят, что готовились к игре с тех времен, как они стали чемпионами. По словам местных футболистов, их соперники из молдовы— достойные и на легкую победу они не рассчитывают.

Александр Седнев, главный тренер ФК «Ордабасы»:

«В любом случае мы всегда держали в уме старт лиги чемпионов. В любом случае специфики подготовки в первую очередь на функционал было направлено. На эти матчи нам к частью удалось фактически опустошить весь лазарет наш. Теперь осталось определится со стартовым составом и с той обоймой, которая будет принимать участие в матче. Еще сутки до матча у нас и много времени, чтобы сейчас уже говорить в утвердительной форме говорить о том кто будет готов, кто выйдет в состав. Любой эпизод даже в пред игровой тренировке может склонить чащу весов»

Бауыржан Исамхан, полузащитник ФК «Ордабасы» и сборной Казахстана:

«Мы с прошлого года ждали этот матч. Я сам лично сколько играю, но впервые буду играть в лиге чемпионов. Для меня это большая ответственность. Всех болельщиков нашего клуба мы ждем на завтрашнем матче и надеемся на их поддержку. Надеюсь завтра мы покажем хорошие результаты и будем для этого прилагать все усилия»

В управлении физической культуры и спорта говорят, что к лиге чемпионов УЕФА между казахстанской комнадой «Ордабасы» и молдовской «Петрокуб» готовились тщательно и долго. В акимате надеются, что и болельщики, и зрители с пониманием отнесутся к необходимым требованиям, продиктованными заботой о безопасности всех, кто будет находится на стадионе.

Шохан Абдыхалык, руководитель отдела управления физической культуры и спорта г. Шымкента:

«Завтра пройдет матч между командами «Ордабасы» и «Петрокуб». Со стороны нашего управления мы подготовили стадион «Кажымукан», где пройдет матч. Кроме того мы будем держать под контролем безопасность и организуем обеспечение сохранности болельщиков. Также мы организовали рекламирование этого матча. Планируется, что этот матч посетят жители Шымкента, Туркестанской области, а также туристы из других стран. Стадион «Кажымукан» вмещает в себя около 18 тысяч человек, думаем, что матч посетят около 15 тысяч болельщиков».

Для обеспечения безопасности игроков и болельщиков, на стадионе будут дежурить полицейские, пожарные машины с экипажами от Департамента по чрезвычайным ситуациям и сотрудники скорой помощи с врачебными бригадами. Помимо этого на стадионе будет тщательная проверка каждого зрителя на наличие взрывных устройств и специальных приспособлений, болельщики со стеклянными бутылками в руках на стадион допущены не будут, к пластиковым бутылкам также предъявляются особые требования, о которых фанатам будет сообщено перед входом на стадион.

Баглан Исатаева, пресс-секретарь ДП г. Шымкента:

«На территории Шымкента пройдет обширное спортивное мероприятие. Чтобы обеспечить безопасность будут мобилизованы сотрудники полиции. Для сохранения общественного порядка мы просим участников матча соблюдать закон».

После инцидентов на матче 27 июля прошлого года, когда в рамках Лиги конференций УЕФА болельщики команды «Ордабасы» бросали пластиковые бутылки и камни, использовали лазеры против игроков команды соперников и вступали в конфликты с болельщиками команды «Легия», на клуб был наложен крупный штраф.

В случае повторения подобных нарушений следующий матч пройдет без зрителей, а центральный стадион имени Кажымукана будет на два года поставлен на испытательный срок.