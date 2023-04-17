Группу интернет-аферистов задержали полицейские Шымкента

С заявлением об интернет-аферистах в полицию обратился житель Абайского района Шымкента.

Мужчина сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера и поздравили с выигрышем нового Hyundai Accent стоимостью 12 млн тенге. Звонивший представился работником одной из сетевых компаний, которая проводит розыгрыш авто среди своих потребителей.

А для получения выигрыша победителю нужно было пополнить указанный оператором счет через определенный сайт. Так, доверчивый гражданин лишился свыше 4 млн тенге.

След злоумышленников привел в Тараз, где оперативники и выявили их «контору». В результате задержана группа киберпреступников из восьми человек, самому старшему из них 28 лет, младшему – 18.

«Сall-центр мошенников ликвидировали полицейские Шымкента. В офисе нашли анкетные данные более 500 человек. Выяснилось, что все они раньше работали операторами call-центров сетевых магазинов. Рабочее помещение группа арендовала в одном из бизнес-центров. Из офиса изъяли 19 мобильных устройств, 13 ноутбуков, системный блок для управления поддельными документами и расчета денежных средств, памятку для общения с потерпевшими и анкетные данные 561 человека«, — говорится в сообщении.

В настоящее время городским департаментом полиции проводится работа по установлению и других лиц, попавшихся на уловки мошеннической группы.