Колоритный weekend недалеко от Шымкента или что посмотреть у солнечного соседа

Этот материал будет полезен тем, кто ни разу не бывал в самой колоритной стране Центральной Азии.

Корреспондент сайта Otyrar отправилась на мартовские праздники в Узбекистан. Дальнейшее повествование будет вестись от её имени.

Побывать в Узбекистане это моральный долг каждого южанина, который я никак не могла исполнить. Но к счастью, мои астанинские коллеги решили взять инициативу в свои руки и предложили мне присоединиться в трехдневное путешествие по Узбекистану. Спойлер, это было прекрасно!

Как добраться?

С Шымкента до Ташкента добираются на машине. На остановке «Колос», что находится по проспекту Республики, таксисты стоят круглосуточно и поверьте их тяжело не заметить. Сев на такси с Колоса за 2000 тенге на человека, мы направились до «Черняевки» там находится граница. Дорога туда занимает час. К слову, границу пересекают пешком.

Уже там советуют разменять тенге на узбекские суммы. В Ташкенте этого сделать не получится. Прошли мы границу быстро и легко. Пограничники с обоих сторон были приветливы.

Как только вы пересечете Узбекистанскую границу, можно купить на месте SIM- карту. Там стоят бутики, где все вам расскажут и посоветуют нужный тариф. Всего за 900 тенге мы приобрели карту и подключили нужный тариф по совету продавщицы. Уже в этот момент у нас начался приятный шок от цен, который длился до конца поездки.

Как только с формальностями было покончено, мы сели в такси до центра.

Проживание

Так как нас встречала наша коллега, которая уже 5 месяцев живет в Ташкенте, вопрос жилья отпал сам собой. Но, если у вас нет знакомых, которые готовы вас приютить, то в городе много гостиниц и хостелов на любой кошелёк. Можно выбрать подходящий на сайте Booking.com.

Передвижение

Цены на такси радовали глаза. А для астанчанок, которые из дома до работы доезжают за 3000 тенге, эти цены были как Манна небесная! Также в городе действует метро, на котором очень быстро можно доехать до необходимой станции всего за 66 тенге. Но, если вы поехали в сезон, то советую прогуливаться по улицам Ташкента пешком. Каждая улица и здание это часть богатой истории страны. Город очень чистый, а высокие и вековые деревья радуют глаза.

Еда

Так как в нашей тройке туристов единственным гурманом была я, много чего попробовать из национальной кухни не удалось, но все же в плов центр мы посетили, к моему великому счастью.

Запомните святое правило! В любом заведении плов открывают в 12 дня. Постарайтесь не упустить этот момент и поесть пряный, вкусный узбекский плов, который местные называют «Ош».

Также на рынке Чорсу очень много разной вкусной еды. Самые популярные манты в городе готовят там же. Также местные советовали отведать цыпленка Табака в центре города. Я погуглила и выяснила, что их подают в кафе под названием «Ugolok», но сама попробовать не успела, но обязательно сделаю это в следующий раз.

Развлечения

Первым делом мы посетили различные мавзолеи и медресе в Ташкенте, затем отправились на знаменитый рынок Чорсу, где мои подруги спустили половину своих привезенных денег на вкуснейшие сухофрукты и ташкентскую халву.

Так как я шымкентская, сухофруктами и рынком меня было сложно удивить, но даже я не устояла перед прелестными ценами и за 7500 тенге купила по полкило каждого вида и плюс две пачки вкуснейшей ташкенсткой халвы, которую все еще доедаю.

Но больше всего мне запомнился «Magic City» это огромный комплекс аттракционов и развлечений. Очень красивое место, построенное в 2018 году компанией «Pepsi».

В огромном комплексе есть все: бутики с одеждой всех масс-маркетов, ресторанчики любой кухни, трейлеры с кофе и пончиками, ну и конечно же мое самое любимое- джелатерия! Даже если вы не сладкоежка, не фанат и вас это не интересует, заклинаю вас поесть мороженое от Lucca. Нет, за это мне не платили, говорю как истинный ценитель хорошего мороженого.

Возьмите себе мороженое со вкусом вишни, нутеллы, пломбира и обязательно в вафельный рожок. Присядьте за столик перед джелатерией и наслаждайтесь десертом под Фрэнка Синатру.

Также мы посетили галерею современного искусства. Работы узбекских художников и ювелиров затянули так сильно, что мы не заметили как провели там 2 часа. Мы прониклись узбекским «вайбом» и вышли от туда под приятным впечатлением.

Затем мы направились в Римско-католический собор. Его строительство было начато в 1912 году. Очень живописное место, к слову на территории собора есть статуя Девы Марии и небольшой сад.

Внутри собора слышно как репетирует хор и эхо раздается по всему залу, вызывая мурашки.

На арбате города мы нашли много «винтажа». Так как я огромный фанат музыки, мое особое внимание привлекли виниловые пластинки группы Queen, ABBA, BONIE M и другие. Моя подруга купила себе на память об этом прекрасном дне музыкальную шкатулку. Советую и вам пройтись по этому прекрасному месту, где очень много кафе, работающих летников и ресторанов.

Самарканд

Поездка в Самарканд стала для меня самой запоминающейся. Красоту и колоритность исторического города словами не описать. Нас в поездке сопровождала Наргиза, она была нашим гидом и очень интересно провела экскурсию по Мавзолею Амира Тимура, показала нам величественный Регистан, медресе Улугбека и мавзолей любимой жены правителя Биби Ханым.

До Самарканда мы добрались на такси. Они стоят на автовокзале по улице Сабыра Рахимова. За 4100 тенге на человека нас довезли до города. На обратном пути было также.

Помимо такси в Самарканд можно поехать и на скоростном поезде «Афрасиаб» всего за два часа вы будете у цели.

По итогу, все три дня в Узбекистане вместе с поездками на такси, гулянками и шопингом мне обошлось в 100 тысяч тенге.

С собой я привезла массу впечатлений и огромное желание вернуться и посетить Бухару, Хиву и Хорезм. Ну и конечно исследовать Ташкент, ведь столько мест еще остались без моего внимания.