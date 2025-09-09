Шымкентец проехал 18 тысяч километров до Магадана и обратно

Житель Шымкента, Вячеслав Ти за 44 дня преодолел расстояние в 18 000 километров. Свое путешествие из Шымкента до Магадана он совершил на мотоцикле.

Мототур 55-летний Вячеслав Ти совершил в одиночку. Путешественник выехал из родного города в середине июня, а вернулся десять дней назад. Вячеслав признается, только сейчас начал приходить в себя.

Вячеслав Ти, житель г. Шымкента: «Неделю, как начал приходить в себя, Так как всё, так и физические нагрузки были очень сильные, все тело болело. Все в порядок привел, здесь ребята без меня работали, ну и вот, сейчас только-только в себя пришел, вчера мотоцикл помыл».

Вячеслав — владелец небольшого рекламного агентства. Родные поддерживают его увлечение мотоциклами и с пониманием относятся к его увлечению дальними путешествиями. Мотопутешественник говорит, что готовился к этой поездке около восьми лет. Всего на тур потратил примерно полтора миллиона тенге.

Вячеслав Ти, житель г. Шымкента: «Магадан — это, на мой взгляд, прежде всего испытание. Проверка силы, моральной стойкости и финансовых возможностей. Перед выездом всегда возникают вопросы: техника может сломаться, ты один, рассчитывать не на кого. Конечно, мотоциклистов много, у нас есть друзья и знакомые в разных местах, иногда достаточно одного звонка, чтобы решить проблему. Но чаще всего всё приходится преодолевать самому: выбирать маршрут, строить график, рассчитывать силы, планировать еду и отдых. Ты сам отвечаешь за свою безопасность».

Всего Вячеслав проехал более 18 тысяч километров. Дорога проходила и по прямым трассам, и через горы, каменистую местность, и по грунтовкам. Самым тяжёлым оказался именно грунт. По словам путешественника, чтобы быть готовым к любым ситуациям, он взял с собой только самое необходимое. И всё же неожиданности случались.

По словам путешественника, такие поездки дают возможность побыть наедине с собой, задуматься о жизни, сравнить, как живут люди в разных местах. Но признаётся: домой всегда тянет сильнее всего.

Вячеслав Ти, житель г. Шымкента: «Я побывал во многих местах, но ни одно не сравнится с Шымкентом. Здесь компактно, уютно и чисто. Каждая минута ценна, всё расписано. А там люди живут по-другому. Например, я видел, как они собирают ягоды, ловят рыбу. А у нас всё в движении, жизнь кипит».

Вячеслав вспоминает: когда попадал в трудные ситуации, ему часто помогали хорошие люди. Когда потерял телефон полиция вернула. Когда попал в аварию и повредил руку — на помощь пришли сельчане. Когда сломался мотоцикл — продавцы помогли, бесплатно. Всё это, говорит он, и есть часть удовольствия от таких путешествий. Но главное счастье — вернуться домой, где ждет семья и понять, что цель достигнута. Именно в этом, считает Вячеслав Ти, и заключается особый смысл мотопутешествий.