Как выйти из состояния бедности в Шымкенте

В Шымкенте получатели АСП выходят из состояния бедности. Люди при гос поддержке открыли свой бизнес, небольшие фабрики и строительные цеха.

Семьи отказались от адресной социальной помощи, прошли обучение и стали обладателями грантов. Они не только ведут свое дело, но и помогают нуждающимся.

Открыть свой бизнес Айгерим Бекбауова мечтала давно, а возможности не было. Семья многодетная, денег не хватало, жили на АСП. Выйти из сложной жизненной ситуации удалось благодаря государственной поддержке. Айгерим прошла обучение, получила сертификат и выиграла грант. Теперь у Бекбаувых свой бизнес.

Многодетная семья сегодня оказывает компьютерные услуги, открыли и небольшое предприятие по изготовлению стройматериалов. Ежемесячный доход превысил миллион тенге.

«Мы получали АСП, после встали на ноги и решили открыть свое дело. Мы составили бизнес-план, а уже в сентябре прошлого года получили грант. После этого открыли дело. У нас сейчас небольшой завод по изготовлению стройматериалов, оказываем компьютерные услуги. От государства получили 1 миллион 300 тысяч тенге», — говорит Айгерим Бекбауова предпринимательница.

Большинство получателей АСП, сейчас проходят обучение. По госпрограмме поддержки бизнеса, они получат грант на предпринимательскую деятельность.

«Получателей АСП по сравнению с 2021-ым годом, стало меньше на 67 процентов. Вместо прежних 50 тысяч получателей, осталось 16 тысяч. Многие отказались от помощи, получив гранты они открыли своё дело», — говорит Балмаржан Нарбекова руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента.

В акимате Шымкента заверили, выйти из состояния бедности помогут, главное — желание и бизнес-план, а дальше государство обучит и выделит средства.