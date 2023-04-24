Казахстанцы едят макаронные изделия почти также как жители Италии

Казахстанцы любят спагетти, вермишель и рожки почти также как итальянцы, передает корреспондент OTYRAR.

По данным Бюро национальной статистики, жители нашей страны оказались вторыми в списке любителей макаронных изделий в мире.

Возглавляет рейтинг, конечно, Италия. Каждый итальянец в среднем потребляет по 23 килограмма макаронных изделий. В Казахстане этот показатель составляет 17,3 килограмма. Меньше макароны любят в Тунисе, там едят 17 килограмм макарон в год. 15 — в Венесуэле.

Но если в Италии большинство блюд, будь то паста или лазанья, состоят из макаронных изделий, то в Казахстане ситуация другая. Национальные блюда из макарон в нашей стране это бешбармак и лагман, но едят их казахстанцы не каждый день. И такая большая любовь к макаронам объясняется просто, говорят экономисты. Это относительно дешевая и быстронасыщаемая еда.

«Увеличение хлебобулочных изделий в рационе, макарон, которые считаются наиболее дешевыми, нежели мясные, рыбные, консервы, колбасы, сыры- они намного дороже считаются, это явный дополнительный признак того, что население начинает хуже жить и уровень бедности растет», — говорит Арман Байганов экономист.

Правда, самым дешевым блюдом макароны уже не назовешь. С каждым годом они стоят все дороже. Так, за год все макаронные изделия в среднем выросли в цене сразу на 35%. Но есть меньше их казахстанцы из-за этого не стали.

«Да, я люблю макароны, твердых сортов в основном, но действительно макароны подорожали очень сильно», — говорит жительница города.

«У нас не всем в доме можно кушать простые макароны и мы берем в основном из твердых сортов», — говорит горожанка.

По словам диетологов, чрезмерное потребление макаронных изделий может привести к избыточному весу, а еще существенно поднять уровень сахара в крови, что может привести к ряду заболеваний.

«Вредным типом макаронных изделий мы можем отнести макароны из мягких сортов, так как они содержат очень много крахмала, при варке он превращается в сахар, это очень вредно для людей, которые страдают сахарным диабетом. Злоупотребление макаронных изделий приводит к некоторым сердечно-сосудистым заболеваниям, а также диабету, так как крахмал в составе мягких сортов поднимает уровень глюкозы в организме», — говорит Луиза Алтынбеккызы диетолог-нутрициолог.

Именно поэтому диетологи советуют выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, в них содержатся железо, магний, фосфор, калий, а так же витамины В.