Для итальянского экспата-бизнесмена Шымкент стал вторым домом

29 тысяч иностранцев проживают в Шымкенте. Из них 27 тысяч 944 — из стран СНГ. 1 814 — из дальнего зарубежья. Такими данными поделились в департаменте полиции Шымкента.

Интересно, что среди экспатов немало бизнесменов, которые инвестируют в Шымкент и заинтересованы в нашей продукции.

Пьетро Тальявини — один из них. Итальянец впервые посетил Казахстан 12 лет назад. Тогда он работал в компании по производству питьевой воды. Спустя несколько лет, находясь уже в другой стране, он решил кардинально изменять свою жизнь. Пришла идея — открыть бизнес в Шымкенте.

Пьетро Тальявини, предприниматель: «Моей первой миссией стал импорт итальянских продуктов в Казахстан, чтобы жители страны узнали больше о настоящем итальянском качестве. В основном, это продукты и техника. Ни для кого не секрет, что фактически все без исключения любят итальянскую кухню. Теперь что касается технологий: казахстанские и российские специалисты часто используют итальянские разработки, например, в фармацевтике, общепите и не только».

По словам Пьетро, зарубежных инвесторов привлекают льготы в виде сниженных налоговых ставок и упрощённых процедур для иностранных компаний. А еще свободные сегменты рынка и отсутствие жёсткой конкуренции.

Пьетро Тальявини, предприниматель: «Я был в Алматы, Астане, Кокшетау, Усть-Каменогорске. Но большие возможности я увидел именно в Шымкенте! Здесь мало итальянских бизнесменов, потому сегмент не заполнен. Я решил открыть Маркет одновременно здесь и Италии, чтобы европейцы тоже знали о том, что Шымкент — это город с большими возможностями».