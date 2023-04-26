«Кидали окурки»: очевидцы рассказали о пожаре в многоэтажном доме

Пожар на балконе многоквартирного дома вспыхнул в Шымкенте. Инцидент произошел в микрорайоне Нурсат.

Многочисленные очевидцы наблюдали за языками пламени, которые поглотили балконы шестого и седьмого этажа. Причиной пожара послужил выброшенный с верхних этажей окурок, рассказывают жильцы многоэтажки.

«Квартиру на шестом этаже сдают в аренду, арендаторы сейчас заграницей. Узнала они о пожаре от соседей. На седьмом этаже кто-то курил и выкинул окурок, поэтому случился пожар. Мы все выбежали, когда услышали о пожаре. Это уже второй такой случай, когда у нас в доме из-за окурка случается пожар. До этого в другом подъезде было такое»,- говорит очевидец.

Спасатели сказать точную причину пожара не берутся: все предстоит выяснить экспертизе.

Еркебулан Таскараев, начальник управления по ЧС Каратауского района:

«На пульт управления департамента по ЧС 25 апреля в 13:35 поступило сообщение о пожаре в доме №50 микрорайона Нурсат Каратауского района. Пожар произошел на балконе площадью 2 кв. м. В квартире на 6 этаже, горели домашние предметы, холодильник, а также на балконе квартиры, расположенной на 7 этаже на площади 1 кв.м. горели домашние предметы. Пожар локализован в 14:05, полностью ликвидирован в 14:11. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется. На месте происшествия были задействованы 29 сотрудников и 6 единиц техники Службы пожаротушения».