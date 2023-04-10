Коллеги погибших в ДТП организовали сбор средств

Трое погибших в жутком ДТП с неуправляемым автобусом работали недалеко от места происшествия, в торговом центре.

В тот злополучный день все трое погибших спешили домой. Они хотели перейти через дорогу, как за считанные минуты оказались под колёсами автобуса без водителя. Все трое скончались на месте происшествия. После трагедии сотрудники торгового центра открыли сбор помощи семьям погибших.

Айдана Рахимбаева коллега погибших:

«Азиза у нее пятеро детей, старшая только вышла замуж, остальные школьники, у нее супруга нет, она сама одна воспитывала детей, жила на съемной квартире, вторая девушка это Азатхан, 1994-го года, не замужем, у нее осталась мама-инвалид. Третья девочка Алина она вышла в тот же день на работу вместо мамы. Решили открыть сбор средств, начали поступать деньги, собранные средства отдадим близким родственникам»

Сбор средств будет открыт до 23-го апреля. Деньги можно перевести на карту коллеги погибших.

Kaspi Golg: 8-778-007-31-37 Айдана Р.