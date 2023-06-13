Неуправляемый автобус врезался в столб в Шымкенте

В Шымкенте у автобуса отказали тормоза и он врезался в столб, передает OTYRAR.

Журналистам нашей редакции стали известны подробности с участием автобуса 103 маршрута. Как рассказал водитель автобуса, он намеренно врезался в опору, чтобы избежать более серьезной аварии.

«Чтобы не столкнуться с машинами, выбрал самый лучший вариант. Съехал с дороги, увидел столб, выбрал траекторию и въехал в него, иначе бы столкнулся с другими автомобилями», — рассказал водитель.

Отметим, что кроме водителя в автобусе находились пассажиры. По счастливой случайности, в аварии нет пострадавших.

ДТП случилось сегодня днем, на той же улице Байтерекова, где 8 апреля произошла жуткая трагедия. Под колесами неуправляемого автобуса оказались шесть человек. Трое из них скончались на месте, а двое, не приходя в сознание, в больнице.