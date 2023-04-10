Единственная выжившая: что известно о состоянии 18-летней девушки

Мама, чудом выжившей в страшном ДТП 18-летней девушки, решилась на откровенное интервью с журналистам, спустя два дня после перенесенного шока.

По словам Мадины Сейдалиевой, ее дочь была единственной кормилицей в многодетной семье. После наезда неуправляемого автобуса, девушка получила множественные травмы. На лечение и реабилитацию уйдёт не один месяц. Мать пострадавшей требует у автопарка покрыть все медицинские расходы и выплатить компенсацию.

Мадина Сейдалиева мама пострадавшей:

«Моя дочь была моей единственной кормилецей. Все расходы на продукты и коммуналку были на ней. Я многодетная мать, у меня шестеро детей. Младшему ребенку 8 месяцев, а у меня нет одной почки, я не могу работать. В ближайшее время и моя дочь не сможет работать. Кто будет нас кормить? У меня обида на автопарк, пусть они ответят за это. Еще сколько лет моя дочь должна лечиться. Если через несколько лет будут последствия от этого ДТП? Кто в ответе будет?»

В тот злосчастный день, дочь Мадины собралась на ауызашар. Она пыталась перейти через дорогу на пешеходном переходе, но оказалась под колесами автобуса без водителя. Ее госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

Эльдар Смагулов заведующий отделением клинической больницы №1 г.Шымкента:

«На утро состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Лечение получает в соответствии с назначением. В динамике операция не планируется. Лечение получает»

Полицейские завели уголовное дело и направили предложение акимату Шымкента, о лишении автобусного парка лицензии .

Нурдаулет Суйеубеков начальник начальник следственного отдела ДП г.Шымкента:

«Экспертиза назначена. Водитель автобуса находится в следственном изоляторе. И мы направили в акимат Шымкента предложение о лишении компании «Шымкент бас» лицензии на пассажирские перевозки. Срок рассмотрения предложения один месяц»

Директор автобусного парка Shymkent bus в телефонном разговоре сообщил, что пока не успел связаться с семьей выжившей в ДТП девушки. Азат Кайыпов заверил, что компания-перевозчик окажет необходимую финансовую помощь и даже готов заверить ответственность перед пострадавшей семьей нотариально.