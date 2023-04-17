Внеочередную аттестацию перевозчиков проводят в Шымкенте

Водители двух перевозчиков в Шымкенте проходят внеочередную аттестацию, передает корреспондент OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Всего протестировать планируют свыше пятисот человек. Ответить перевозчики должны всего на 20 вопросов – на знание правил дорожного движения, технической безопасности и оказания первой медицинской помощи.

Водители, успешно сдавшие экзамен, продолжат работать в транспортной компании. Тем, кому не удастся проявить теоритические знания, дадут второй шанс на пересдачу. Напомним, на прошлой неделе автобус без водителя выехал на дорогу и сбил шесть человек. В результате несчастного случая, погибло пять пешеходов.

«Внеплановую аттестацию успешно прошли 85% участников. Остальные не смогли подтвердить свои знания. Тем, кто не прошёл, есть возможность подготовиться и сдать тест повторно. Если экзамен не пройдут во второй раз, будут приняты другие меры», — говорит Абдибек Укибаев, представитель аттестационной комиссии.

Напомню, 8-го апреля жуткие кадры из Шымкента потрясли казахстанцев. За несколько секунд до рокового столкновения, люди подходят к пешеходному переходу. Всех шестерых на полной скорости сбивает словно ниоткуда возникший автобус. Трое погибли на месте, двое — скончались в больнице. За жизнь шестой пострадавшей борются врачи.