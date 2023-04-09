Человеческий фактор: какие выводы сделали транспортники после ДТП в Шымкенте

Главный транспортник Шымкента провел экстренное совещание с перевозчиками, после смертельной аварии на улице Байтерекова, передает OTYRAR.

Мухтар Коканбаев поручил руководителям автобусных парков провести переаттестацию водителей.

Семьям погибших и пострадавших компания-перевозчик окажет необходимую материальную помощь.

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Азат Кайыпбеков директор транспортной компании Shymkent bus:

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«Водитель приехал на конечную остановку, отлучился в уборную. Закрыл дверь автобуса и забыл поставить его ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в автобусе, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус отановился, двое очевидцев открыли дверь автобуса и посмотрели нет ли никого там, автобус был пустой. Потом прибежал водитель автобуса и поставил уже на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места проишествия, все это время находился там».

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Мухтар Коканбаев руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

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«Семьям погибших и пострадавших мы выражаем соболезнования. Мы считаем, что вчерашняя трагедия — это человеческий фактор. После ДТП требования для перевозчиков усилят. Благодаря изменениям в системе пассажирского транспорта и изменениям по отмене кондукторов, мы смогли добиться того, что автобусы перестали устраивать гонки на дорогах. Также все водители в срочном порядке должны пройти переаттестацию».

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Водителя автобуса, который сбил шестерых водворили в следственный изолятор. Ведется досудебное расследование. Назначена автотехническая экспертиза на исправность общественного транспорта.

Напомним, смертельное ДТП с неуправляемым автобусом произошло на пешеходном переходе по улице Байтерекова.

Всё произошло за считанные секунды. Шесть человек пытались перейти через дорогу и оказались под колесами многотонной машины. Трое скончались на месте аварии.

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После, автобус без водителя, проехал еще около 15-ти метров. Остановился только возле многоэтажки, сметая на своем пути ограждения.

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Ужасающие кадры наезда автобуса попали в объектив видеокамеры. На них видно как автобус скатывается со склона, набирая скорость, выезжает на встречку и устремляется к пешеходному переходу. Очевидцы аварии рассказывают, смерть пешеходов была моментальной и жуткой.

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Досмухан Нурсеитов житель г.Шымкента:

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«Я живу недалеко, увидел ДТП через окна своего дома. Дочь сказала, что она 5 минут назад проходила по этому же пешеходу. Выхожу из дома, а тут люди лежат уже. Потом приехали сотрудники полиции, они до часу ночи здесь работали, автобус также стоял. Здесь нет сергека, мы боимся за жизнь наших детей. Тут светофор еще неправильно установлен. Пешеход там, а светофор чуть дальше»

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Жумагуль Турарова жительница г.Шымкента:

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«Я сама лично не видела ДТП, но слышала, что водитель оставил автобус, а после случилась авария. Одна из пострадавших моя соседка, она в красном пальто, сейчас находится в больнице».

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Погибших уже пятеро. Шестая пострадавшая — 18-летняя девушка — находится в городской клинической больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Лаура Нахыпкызы официальный представитель управления здравоохранения г. Шымкента:

«Вызов о ДТП поступило 8 апреля в 18:43. На место пришествия прибыли 4-ре бригады скорой помощи. На месте скончались трое. Еще трое доставлены в больницы. Двое пострадавших скончались. Третий пострадавший находится в отделении нейрохирургии, состояние стабильное, ей 18 лет».

После смертельного ДТП, в социальных сетях шымкентцы стали поднимать вопрос о возобновлении работы кондукторов. Однако главный транспортник Шымкента ответил, что бескондукторная система пока остаётся в силе.