Кредитный бум: На льготное кредитование в Шымкенте подают 500 заявок в день

Уберегут от неверного выбора, подберут работу и поделятся условиями микрокредитования для молодежи. В центре занятости населения района Туран провели день открытых дверей.

Плюсы государственной поддержки сотрудники аграрно-кредитной корпорации перечисляют молодым предпринимателям Шымкента. Условия кредитования просты: сумма займа до 5 миллионов тенге, ставка вознаграждения 2,5 % процента годовых. Перед подачей заявления нужно собрать полный список необходимых документов.

Необходимый перечень документов:

документ, удостоверяющий личность;

-бизнес-план по проекту;

справки из обслуживающего банка о наличии счета;

справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной, из финансовых организаций (при наличии кредитов);

документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредитование направлено на поддержку молодых бизнесменов от 21 до 35 лет. Главное условие — заемщик должен быть зарегистрирован как ИП не больше 5 лет. Микрокредиты выдают на любые цели, кроме личных нужд. Получить кредит от государства можно на срок до 7 лет.

Канат Зиятов, руководитель отдела кредитования АО «Аграрно-кредитная корпорация» г. Шымкента:

«Кредитование молодежи в Шымкенте началось с 20-го марта. Мы получаем заявки молодых предпринимателей. Если бизнесмен хочет увеличить свой бюджет и оборот, то мы выдаем кредит до двух лет. Для развития животноводства кредит выдается до 7 лет, для остальных целей до пяти лет. Это отличная программа для молодежи. В этом году финансирование предусмотрено для 261 предпринимателя на сумму 1 млрд 305 миллионов тенге. Чаще всего подают заявки на кредиты по направлению перевозки и животноводство».

Поддержка молодых предпринимателей началась в рамках предвыборной программы партии «Аманат». В реализации проекта аграрно- кредитной корпорации помогает центр занятости населения. Получить информацию сегодня смогли работающая молодежь и выпускники вузов.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента:

«Мероприятие мы сегодня проводим как семинар. Это делается для того, чтобы молодые бизнесмены могли задавать свои вопросы и так далее. Также сегодня мы принимаем заявки на микрокредитование. Здесь сегодня много молодежи, потому что по заданию нашего президента Касым-Жомарта Токаева, мы объявляем о микрокредитовании для начинающих бизнесменов. Многие люди жаловались, что одного миллиона на развитие бизнеса не хватает. И мы направили жалобы людей в министерство, в итоге получили новый проект».

Для подачи заявки необходимо сдать документы в филиал «Аграрной кредитной корпорации». Адреса филиалов указаны на сайте agrocredit.kz. Испытать удачу сегодня решились около 500 молодых предпринимателей Шымкента. Их заявки будут рассмотрены в течении двух недель.