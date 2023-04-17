Кубок мира по «Жанг Санъати» прошел в Шымкенте

В Шымкенте на стадионе им. Кажымукана состоялся кубок мира по «Жанг Санъати» — разновидности боевого исскуства.

В соревнованиях приняли участие спортсмены ближнего и дальнего зарубежья.

Это молодой вид спорта, заложенный 14 лет назад в Узбекистане. Одна из главных целей нынешних состязаний — популяризация этого вида единоборств.

Кубок Мира по «Жанг Санъати», так официально объявлены организаторами соревнования, впервые проходит в Казахстане. Городом для проведения масштабных состязаний выбран — Шымкент. В них принимают участие юные спортсмены десятка стран, в числе которых Корея, Турция, Казахстан и центрально-азиатские республики.

«Впервые кубок по «Жанг санъати» мы проводим в Казахстане. Мы проводили такие соревнования уже в России, Италии, Португалии, но впервые Кубок мира проходит в Казахстане. Мы очень рады, большое спасибо организаторам. Очень красиво здесь всё устроено, на высоком уровне. От всех наших коллег, мы хотим сказать большое спасибо организаторам этого турнира», — рассказал основатель боевого искусства «Жанг санъати» Пулат Усманов.

Боевое искусство «Жанг санъати» было основано в 2009 году в Узбекистане и насчитывает 5 направлений — оздоровительное, рукопашный бой, «боевое искусство тимуридов» — борьба с ножом, палкой, саблей и копьём, и боевой кураш.

В соревнованиях могут участвовать и дети с ограниченными возможностями. Как говорят участники турнира, «Жанг санъати» это шанс раздвинуть рамки повседневности, способ поверить в себя и лучше адаптироваться ко взрослой жизни. В составе судей — представители международной федерации боевых искусств.

«Мы представляем Всемирный союз боевых искусств штаб которого расположен в Корее. Мы — официальные партнёры ЮНЕСКО в сфере хранения и развития боевых искусств, как нематериального культурного наследия. К сожалению, в этот раз корейские спортсмены не смогли приехать на соревнования, но в качестве участников Кубка мира здесь присутствуют наши судьи. Соревнования по «Жанг санъати» такого высокого уровня в Казахстане проходят впервые и хотелось бы отметить очень высокий уровень подготовки состязаний»,— говорит секретарь всемирного союза боевых искусств Южной Кореи Таеху Ли.

Главной целью соревнований по словам участников и организаторов турнира стала популяризация этого молодого вида спорта. В итоге первое место в состязаниях завоевала сборная Узбекистана, выставившая наиболее многочисленную команду. Второе место заняли казахстанские спортсмены. Третьей, по количеству завоёванных медалей, стала сборная Кыргызстана.