Малыш-богатырь родился в Шымкенте

В Шымкенте родился мальчик-богатырь весом в 6 килограммов 50 грамм, передает OTYRAR.

Ровно столько весит младенец, который появился на свет в городском перинатальном центре 3 февраля. Рост богатыря при рождении составлял 63 сантиметра. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

По данным врачей, это ее второй ребенок. Операция прошла успешно: богатырь и ее мама чувствуют себя хорошо. В акушерской практике детей, родившихся с весом в 4-5 килограммов, принято называть рекордсменами.

Данияр Жаркынов, акушер-гинеколог:

«В нашем перинатальном центре ежедневно появляются на свет больше 30 детей. 3 февраля этого года к нам поступила роженица на 39 неделе беременности. Во время осмотра мы выявили, что у нее очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и мы решили, что роженице нужно рожать путем кесарево сечения. Операция прошла успешно. Потом мать и ребенок 5 дней находились у нас под присмотром и после выписалась».