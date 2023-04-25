Международный турнир по боксу стартовал в Шымкенте

Южный мегаполис в эти дни принимает самых сильных спортсменов из разных стран мира.

Здесь стартовал VII международный турнир по боксу. Он посвящен 80-летию выдающегося государственного и общественного деятеля, мастера спорта СССР по боксу Амалбека Тшанова.

В соревнованиях принимают участие более 130 молодых боксеров из Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и со всех регионов Казахстана.

На церемонии открытия финальных соревнований присутствовал аким города Мурат Айтенов. Он отметил важность турнира и пожелал участникам удачи.

«Данное соревнование является большой возможностью для юных спортсменов. Наши спортсмены тренируются на таких турнирах. В дальнейшем масштаб конкурса будет расширяться. Выражаем уверенность, что на турнире, посвященном юбилею Амалбека Козыбакулы, еще много талантов», — сказал аким города.

Мурат Айтенов поздравил и почтил юбиляра Амалбека Тшанова, внесшего особый вклад в развитие региона. По словам организаторов, такие мероприятия вовлекают молодежь в занятие спортом, популяризируют здоровый образ жизни.

Победителей турнира определят 28 апреля.