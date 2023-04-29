Мужчина избил девочку и пытался изнасиловать в Кентау

Вопиющее преступление произошло в городе горняков 26 апреля в 8 часов вечера.

Мужчина напал на девочку в подъезде, начал приставать, затем схватил за горло и начал душить ее. Позже он вынес девочку во двор, бил по лицу и голове камнем. Произошедшее увидела соседка и пригрозила полицей, отчего нападавший покинул место происшествия. Позже его задержали, но отпустили, возбудив уголовное дело по факту «Хулиганство». Об этом утверждает правозащитница Дина Тансари, к которой потрепевшая сторона обратилась за помощью.

На этих фотографиях на девочке нет живого места. Она утверждает, что это была попытка изнасилования. Мужчина называл ее красивой, пытался трогать, обнимать.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Туркестанской области.

«26 апреля в Кентауский городской отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила несовершеннолетняя девочка с телесными травмами. В ходе проверки установлено, что примерно в 20.30 игравшую во дворе девочку без причины избил неизвестный. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель. В отделе полиции города Кентау данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство». В настоящее время уголовное правонарушение переквалифицировано на ст.24 ч.3, ст.120 ч.4 УК РК (покушение на изнасилование малолетней)».

Сейчас подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства. Назначены все необходимые экспертизы.