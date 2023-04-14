В Шымкенте мужчина мастурбировал в автобусе, глядя на девочку

Вопиющий случай произошел в Шымкенте. Неизвестный мужчина начал удовлетворять себя глядя на несовершеннолетнюю пассажирку в общественном транспорте, передает OTYRAR.

Мать пострадавшей решилась на интервью. По словам женщины, ее дочь ехала в автобусе № 52 маршрута. Рядом с ней сел мужчина, предположительно тридцати лет, и стал удовлетворять себя на глазах у пассажиров.

Девушка закричала, извращенец выбежал на остановке. Но весь ужас заключался ещё и в том, что люди молчали, никто не отреагировал, просто отвернулись и молча ехали дальше.

Марина (имя изменено), мать пострадавшей:

«Сегодня в начале 11 утра, моя дочь ехала на 52 автобусе с новинки в сторону Алаш базара. Она мне пишет «мама этой какой то ужас, я сидела на заднем сиденье автобуса, рядом сел какой-то мужчина, никого рядом не было. Подсел какой-то мужчина, я сидела в телефоне, играла и даже внимания не обратила и краем глаза заметила какие-то непонятные движения. Я повернулась, а он совершает мастурбацию». Дочь говорит, что она соскочила и закричала. И в этот момент он испачкал ее одежду и выбежал на остановку, это где то в районе Катын копыра. Ни один человек не повернулся, никто ничего не сказал. Потом какая-то женщина встала, протянула ей салфетку, чтобы почистила она свои брюки».

По словам матери пострадавшей, в полицию она пока не обращалась. Непристойное поведение пассажира правоохранители, в свою очередь, еще не прокомментировали.