Иностранка обвинила таксиста из Шымкента в домогательствах

Американская правозащитница Хоуп Лаудон столкнулась с домогательствами во время поездки на юге Казахстана.

По её словам, она направлялась из Алматы в Ташкент поездом, однако из-за сбоя на сайте системы «E-Visa» была снята с поезда на пограничном пункте Келес в Узбекистане. Обратный путь ей пришлось проделать на такси.

Женщина рассказала, что водитель сначала попытался отклониться от маршрута, а когда она потребовала высадить её, он позволил себе недопустимое, схватил её за интимное место.

«Сексуальное насилие недопустимо, нет — это значит нет. Если вы совершаете что-то подобное, вам должно быть стыдно, и вы должны понести наказание по закону», — высказалась правозащитница Хоуп Лаудон.

Женщина обратилась в полицию. Как сообщили правоохранители, водителя нашли.

«Водитель такси привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. Иностранной гражданке оказана вся необходимая помощь, в том числе по линии миграционной службы», — заявили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

По словам общественников, подобные инциденты могут нанести серьёзный ущерб международному имиджу Казахстана. Они формируют негативное восприятие у иностранных граждан.

Гульнар Умарова, член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике: «Он очень повлияет на репутацию нашей страны. Нужно вводить KPI для каждого водителя, который занимается частным извозом, чтобы не было таких инцидентов».

Между тем Казахстан активно стремится развивать туристическую отрасль и называет себя страной, открытой для гостей. Ведётся активная работа по продвижению культурного наследия и привлечению инвестиций в сферу туризма. Но эксперты уверены, без системных мер по обеспечению безопасности и ответственности за правонарушения добиться успеха в этом направлении будет крайне сложно.