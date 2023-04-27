«Мы разные, но мы едины»: сессия АНК стартовала в столице

Началось заседание XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие», передает OTYRAR.

Заседание проходит под председательством Касым-Жомарта Токаева. Президент отмечает, что самый главный двигатель реформ- это единство и стабильность. Также сделал акцент на независимости и территориальной целостности Казахстана.

«Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина»,— говорит Касым-Жомарт Токаев.

Президент затронул тему демократии и общенациональной идентичности. Глава государства считает, чтобы понять их символы не нужны глубокие размышления. По словам Касым-Жомарта Токаева: все лежит на поверхности.

«Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей. Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса», — подчеркнул Глава государства.

В своей речи президент Казахстана не забыл упомянуть важность этнокультурного многообразия. Глава государства считает, что оно должно находить отражение в фильмах, сериалах и театральных постановках.

«Особое значение имеет творчество этнических театров и их поистине народных коллективов. Считаю необходимым организовать гастроли этих театров во всех регионах, на лучших сценах нашей страны, а также за рубежом»,-сказал Касым-Жомарт Токаев.

Так, президент объявил об учреждении двух премий Ассамблеи народа Казахстана. Глава государства предложил награждать писателей и журналистов за лучшие работы, а вторую премию выдавать деятелям культуры и искусства.

«Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации». Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года»,-сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, признание на государственном уровне придаст импульс укреплению национального единства.

Не забыл президент отметить о важности знания казахского языка. По его словам, важно создавать положительную атмосферу вокруг государственного языка и повышать уровень его востребованности. Касым-Жомарт Токаев сказал, что знание казахского это показатель развития в культурном отношении гражданина.