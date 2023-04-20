Над 8-летней школьницей жестоко издевались в школе в Туркестанской области

О травле и буллинге в одной из школ Туркестанской области заявила мама третьеклассницы, передает корреспондент OTYRAR.

По словам женщины, над её 8-летней дочерью издевались, били и рвали одежду. Регина Абдугапирова рассказывает, что в январе, три одноклассницы заперли ее дочку в туалете, толкали, девочка ударилась переносицей об угол и порвала ей одежду. Затем, говорит женщина, начался буллинг и у третьеклассницы, которая до этого не жаловалась на здоровье, началась тахикардия, школьница сильно похудела. А на прошлой неделе одна из одноклассниц дала школьнице пощечину.

«Я своей подружке просто привет сказала, а она не за что начала дразнить и ударила меня», — говорит девочка.

Не решило проблему и перевод ребенка в другой класс. Мать девочки рассказывает, обидчицы и там нашли способ издеваться над её дочерью.

«После долгого лечения ребенок пришел в другой класс, на что ее три девочки пришли по щеке ударили и сказали: «Ты пришла шарамыга в эту школу» -ребенок заплакал, пошел в класс. Вечером, в этот же день, в пятницу, ребенку становится плохо. Почему камер нет, как я могу доказать, что приходила мать и оказывала давление на моего ребенка, ни в одном классе начальном нет камер», — говорит Регина Абдугапирова, мама школьницы.

По словам мамы девочки, обидчицы остались безнаказанными, дело замяли. К нашей съемочной группе вышла директор школы. По ее словам, никто школьницу не бил, а проблемы со здоровьем, мол, у нее начались из-за аллергии.

«Где-то играючи может было, но с ее ребенком такого не было, чтобы ее побили, девочка сама по себе спокойная. Не знаю почему мама себя так ведет, потому что всячески мы ей помогаем, родительский совет в курсе, попечительский совет. Мы проведем с классным руководителем беседу, с родителями», — говорит Маржан Бердимуратова, и.о.директора ОСШ №14.

По словам психологов, буллинг может стать причиной массы проблем. Из-за травли падает успеваемость в школе, дети не хотят ходить в учебное заведение, чтобы не сталкиваться с обидчиками или не могут сосредоточиться на уроках. Появляются проблемы как с психическим, так и с физическим здоровьем.

«Если будет сохраняться буллинг в отношении ребенка, то начнутся проблемы психические, физические, эмоциональное выгорание, через время будут развиваться какие-то зависимости. Буллинг нужно преодолевать, с ним нужно работать и мамам, и папам, и психологам, и соцработникам, и обязательно педагогам», — говорит Герман Владимиров, психолог.

По словам психолога, травля плохо действует и на самих обидчиков. Безнаказанность порождает вседозволенность, у детей могут появиться антисоциальные расстройства личности.