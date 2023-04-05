Новые подходы к адаптации детей с аутизмом в Шымкенте

За поэтичным выражением «дети дождя» скрывается ежедневный, тяжелый труд родителей, столкнувшихся с аутизмом.

Общественный фонд в Шымкенте призван объединить и поддержать людей, воспитывающих особенных детей. Волонтеры раздают шары и информационные буклеты. Синий цвет считается цветом Всемирной организации аутизма.

Алена Шевликова признается: воспитывать ребенка Аутиста не просто. Каждый день — это череда сражений и побед. Сначала — борьба с самим собой, принятие и осознание того, что ребенок не излечим, а затем борьба с болезнью за эмоции, улыбку, взгляд и слово ребенка — маленькие, но такие важные победы. 15-летняя Александра, несмотря на недуг, занимается творчеством: любит рисовать, лепить и создавать изделия ручной работы.

«Официально диагноз выставили в 4,5 года. На тот, момент не было ни специалистов, ни центров. После 8, 5 лет у нас появились первые положительные шаги. Ребёнок стал более общительный, воспринимать информацию, с 4, 5 лет до 8, 5 лет, мы просто ходили по пустоте каждый день, как слезинка выкатывалась, что у меня, что у нее добиваясь кого-нибудь успеха. Очень долго она не могла воспринимать шумы, большое количество людей, но благодаря посещению театров, кинотеатров, массовых праздников, которые организовывал наш фонд «Ерекше Жол» она постепенно научилась себя вести правильно».

Аутизм – это особенность психического развития человека. Сегодня это нарушение принято называть «расстройством аутистического спектра». Ребёнок погружён в свой мир, оторван от реальности и не может адекватно на неё реагировать.

Такие дети не выносят длительного прямого контакта «глаза в глаза», не адресуют кому-то конкретно улыбку. Равнодушно относятся к окружающим, но могут проявлять сверхчувствительность к определённым звукам, запахам, цветам. Незначительные изменения в окружающем их пространстве иногда вызывают вспышки агрессии. Дети-аутисты прилагают огромные усилия, чтобы установить контакт с другими людьми, и большинству из них хочется, чтобы у них были друзья.

Шолпан Даниярова нейрореабилитолог, нейрофизиолог:

«Я многих шокирую, но аутизм — это диагноз помойка, я его так называю, когда ребенок ведет себя не так или не говорит мы все скидываем в этот диагноз, но если разбираться больше детально, то там может быть задержка психо-речевого развития, темповая задержка и в чистом виде диагноз, как аутизм может выставляться и в 18 месяцев и в 5 лет. Когда вам обещают и говорят, что диагноз аутизм мы вылечим, вот честно я буду ругаться и говорить, что это ложь, можно скорректировать поведение ребенка, чтобы потом ему было проще жить в обществе».

В Шымкенте под наблюдением врачей находятся более 200 детей с аутизмом. Они нуждаются в регулярной реабилитации. Понимая, как важна для детей и родителей комплексная и долгосрочная помощь, было принято решение открыть в Шымкенте государственный центр для детей с расстройствами аутистического спектра. Рассчитан он на пациентов от полутора до 18 лет.