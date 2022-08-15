Центр для особенных детей открылся в Арыси

В комплексе под названием «Danis» рассчитанном на 50 мест специалисты занимаются детьми с нарушениями слуха и речи , а так же с отклонениями в умственном развитии.

В церемонии открытия приняли участие аким города и местные жители, а также нуждающиеся в особом уходе дети и их родители. Основной контингент центра — дети с умственными отклонениями и с нарушениями речи и слуха. С ними работают специалисты-логопеды, дефектологи, психологи и врачи – педиатры.

На сегодняшний день на территории города зарегистрировано 495 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. По словам акима города, 230 из них ранее посещали социальный центр «равное общество», который был открыт в прошлом году. Но такой коррекционно-развивающий центр в регионе организован впервые. Вся помощь детям здесь оказывается бесплатно.

Гульжан Курманбекова, аким города Арыс:

«Раньше таких «особенных детей» для коррекции приходилось возить в Шымкент, Туркестан или другие города. Вы наверное знаете, в прошлом году мы открыли центр коррекционного развития «Равное общество». Теперь же набравшись опыта, мы открыли коррекционно-развивающий центр. Отстроен он был за счёт частных средств, но зарплата специалистам идёт из государственного бюджета».

В центре «Danis» для воспитанников предусмотрены максимально комфортные условия, даже игрушки подобраны с целью всестороннего развития детей. По словам специалистов, дворовые игровые площадки и познавательно-воспитательные часы лечебно-оздоровительной направленности способствуют физиологическому саморазвитию детей.

Организатор центра индивидуальная предпринимательница Гульбахрам Еримбетова, пенсионерка, проработавшая в медицинской сфере больше 40 лет. По ее словам, уже сейчас от родителей поступило 31 заявление. Женщина работает с детьми дошкольного возраста, и уже добилась неплохих результатов.

Гульбахрам Еримбетова, индивидуальный предприниматель

«Мы не давали никакой рекламы. Люди узнают друг от друга и приходят к нам сами. Уже поступило более 30 заявок. Вообще же наш центр рассчитан на 50 детей. С родителей мы денег не берём. Держимся за счёт спонсоров, они обеспечивают и продуктами, привозят мясо, кымыз, кымран, молоко. Но нам обещали что будет поддержка и от государства. Тогда буде конечно легче».

Жители рады открытию коррекционного центра в Арыси. У внука Айгуль Бектасовой диагностирован аутизм. Женщина верит, что внуку станет легче, если будет получать лечение в этом центре.

Айгуль Бектасова, жительница г. Арыси

«Мы возили на коррекцию внука и в Алмату, и в Шымкент, и в Туркестан. Результат конечно есть, ребёнок начал даже разговаривать, но возить приходится слишком далеко. Поэтому мы очень обрадовались когда такой центр открылся в Арыси.

Центр посещают дети дошкольного возраста. Помимо специальных тренировочных занятий с лечебными мероприятиями, для малышей предусмотрены 5-ти разовое питание, для каждого ребёнка выделено спальное место. Коррекционно -развивающий центр через отдел занятости и социальных программ города Арыс обеспечивает постоянной работой 15 человек.