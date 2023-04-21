Питьевые фонтанчики запустили в Шымкенте

Всё новое — хорошо забытое старое, решили чиновники и бизнесмены, и расконсервировали в Шымкенте питьевые фонтанчики.

У жителей города даже примета появилась: если заработали спавшие зимой питьевые оазисы, значит, скоро лето. Перед засушливым сезоном в городе запустили девять источников с бесплатной питьевой водой.

«Фонтан прям очень классный. Еще вода вкусная, вода очень полезная. Некоторые студенты там школьники очень сильно хотят пить и у них например нет денег. Еще очень полезно, так как сейчас ораза», «Вообще конечно нужны, в нашем городе много туристов и не все могут позволить себе купить воду, а тут поставили. Очень полезно, я считаю. Вода фильтрованная, очень вкусная. Поэтому супер»,— рассказывают жители Шымкента.

Особой популярностью питьевые фонтанчики пользуются среди туристов. Заграничные гости в восторге, отмечают исключительное качество воды в Шымкенте.

«Вода очень насыщенная. Я сам из Мумбаи, у нас таких фонтанов нет. Мне Шымкент нравится, город меняется, развивается. В Шымкенте лето очень жаркое. И такой фонтанчик удобен, как для туристов, так и для жителей. Будет классно, если по всему городу будут такие устройства»,— говорит турист.

Аппарат оснащён системой фильтрации, «умным счетчиком» расхода воды и своевременной замены фильтров. Каждый фонтан стоит около 500 тысяч тенге. Их установили за счёт спонсоров, а расходы на обслуживание взял на себя местный акимат.

Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района г. Шымкента:

«Внутри фонтана есть несколько фильтров, труба и сливной кран. Дизайн фонтана исполнен в виде тюльпана — эмблемы нашего города Шымкента. Этот вариант был утвержден с акимом города».

Включить фонтанчики можно нажав на кнопку крана. Дизайн уличного оазиса — в виде символа города тюльпана — заработан по инициативе акима Шымкента. Местные власти просят бережно относится к бесплатным источникам — не плевать в них и не ломать.

Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района г. Шымкента:

«Фонтаны были установлены для удобства наших жителей. Мы составили договор с водоканалом, специально ради этого проекта. На зиму мы консервируем конструкцию, а с приходом весны обратно устанавливаем. Раньше помню, в Шымкенте возле каждой остановки были такие фонтаны. И в прошлом году, по инициативе городского главы, акимат Аль-Фарабийского района решил запустить пилотный проект».

Питьевые фонтаны расположены в девяти локациях в центральной части Шымкента, где всегда много пешеходов и туристов:

1. перекресток Кунаева-Иляева;

2. пешеходная зона «Арбат»;

3. улица Туркестанская, 55;

4. площадь Аль-Фараби;

5. перед рестораном Mozzarella;

6. в сквере «Чернобыль»;

7. перед торговым домом «Цум»;

8. возле средней школы N° 8;

9. улица Тыныбаева, 49.