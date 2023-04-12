Покорившие космос и интересные факты о планетах

12 апреля дата значимая и особенная для Казахстана. Именно в этот день 42 года назад с казахстанской земли в космос полетел первый космонавт Юрий Гагарин.

Именно Байконур стал главной гаванью, откуда уходили в космическое плавание советские, а затем российские и иностранные корабли.

А знали ли вы, что наш казахстанский космонавт Талгат Мусабаев был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Оказывается до него никто не находился в открытом космосе больше суток в течение одного полета. Всего же он совершил 3 полета и провел в космосе 341 день.

Невозможно не упомянуть первого космонавта-казаха Токтара Аубакирова. Его полет в космическое пространство состоялся в 1991 году. В общей сложности он провел в космосе 7 дней 22 часа 13 минут.

А Айдын Аимбетов провел в космосе 10 днелй в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-18М» в составе экипажа: командира корабля россиянина Сергея Волкова и астронавта Королевства Дании Андреса Могенсена. Это было в сентябре 2015 года. Вместе они выполнили 10 научных экспериментов.

По особенному этот день отмечают в Байконуре: награждают лучших специалистов, проводят спортивные состязание, эстафеты и праздничный концерт.

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