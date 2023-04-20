Стали известны новые подробности убийства 9-классницы

Новые данные по девушке, труп которой нашли в оросительном канале, установлены полицейскими Туркестанской области, передает OTYRAR.

Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление. На сегодня оба молодых человека задержаны.

Один из подозреваемых, как выяснялось ранее, 11-классник, второй- молодой человек, местный житель.

Напомним, в Ордабасинском районе в канале было обнаружено тело девятиклассницы с ножевым ранением.

Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК «Убийство».

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия. Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП области.