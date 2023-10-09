Свекровь бьет невестку: шокирующее видео прокомментировали в ДП Шымкента

Видео с «избиением невестки» рассылают казахстанцы в соцсетях. Кадры появились в в Telegram-пабликах, передает OTYRAR.

В описании авторы предположили, что инцидент произошел в Шымкенте. Однако вскоре, эту информацию в городском департаменте полиции опровергли.

Пресс-служба ДП г.Шымкента:

«Сообщаем, что по данному факту сотрудниками ДП г.Шымкент проведена проверка. В результате установлено, что указанный на видеозаписи случай не имел место на территории города Шымкент. В этой связи, просим не распространять непроверенную и недостоверную информацию».

Оказалось, что видео было снято в Кыргызстане. По некоторым данным, конфликт между женщинами возник на почве раздела имущества.

Конфликты между свекровью и невесткой — дело привычное. Специалисты считают, что нередко скандалы происходят на почве борьбы за влияние быть для сына или мужа самой важной женщиной в жизни. Присутствует и страх остаться одной.

Герман Владимиров, психолог-конфликтолог:

«Оправдывать человека, который пытается бить, тоже я считаю — ненормально. Я могу предположить, что та же свекровка когда-то также воспитывалась, ее также били и она переняли тот же патерн. Но надо же где-то останавливать. А что будет делать дальше невестка? Обижаться или находить общий язык? У нас же чаще всего хотят, чтобы кто-то пришел и решил проблему. Ведь не идут, не учатся. Те, кто действительно собираются решать проблему, они идут и начинают их решать. Они ищут специалистов, конфликтологов».

Каждая пятая супружеская пара в Казахстане распадается через год совместной жизни. Эксперты также рассказывают, что одной из частых причин разводов в семье является вмешательство свекрови в жизнь молодых. Разрушив брачный союз, свекровь не успокаивается, и шквал своей ненависти обрушивает на следующую невестку. При этом она уверена в собственной правотЕ, искренне радуется «спасению сына от ужасной женщины» и не задумывается о том, что делает его глубоко несчастным человеком, говорят психологи.