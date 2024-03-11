Оскандалившийся “полицейский из Шымкента” вновь попал на видео

Скандально известный экс-полицейский, который забрал в магазине Romantic букет цветов и не заплатил за него, оказался в эпицентре нового скандала, передает OTYRAR.

В соцсетях распространяется видео мужчины, который отобрал у женщины телефон и отказывается его вернуть. На видео пользователи узнали экс-полицейского, который прославился на всю страну из-за случая в цветочном магазине.

Напомним, инцидент произошел 8 мая прошлого года. Мужчина оскорбил флориста и забрал букет из магазина. Позже стало известно, что владелец цветочного магазина отказался от заявления, сообщив, что претензии не имеет. Экс-полицейский уволился из органов по собственному желанию.

В полиции Шымкента прокомментировали видео, на котором предположительно экс-полицейский отобрал телефон.

«В настоящее время полицией проводится работа по установлению указанных на видеозаписи лиц для выяснения всех обстоятельств инцидента. Между тем, сообщаем, что М.Беков не является сотрудником ОВД»,-сообщают в ДП Шымкента.