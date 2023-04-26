Штрафы за сжигание сухостоя и мусора увеличились

ЧС-ники призывают к бдительности. В прошлом году на территории дендропарка был пожар, который уничтожил зеленые насаждения.

Чтобы такое не повторилось, работа ведется в двух направлениях – разъяснение и учебно-тренировочные занятия.

Эльмира Ережепова, начальник Управления Государственного пожарного контроля ДЧС города Шымкента:

«Относительно пожара в дендропарке, его директор заплатил штраф в размере 45 тысяч. Надеемся, что в зоне отдыха такого пожара больше не будет».

Начиная с текущего года, юридические и физические лица, сжигающие сухостой, траву, листья, мусор, будут платить большие штрафы. Требования ужесточены, говорят в ведомстве.

Эльмира Ережепова, начальник Управления Государственного пожарного контроля ДЧС города Шымкента:

«Ужесточена административная ответственность по статье 336 КоАП РК (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов). То есть «предупреждение» было снято с административной ответственности, а размеры штрафов еще больше увеличились. А именно для физических лиц 20 МРП (69 000 тг.), субъектам крупного предпринимательства до 500 МРП (1 млн. 725 тыс. тг.). В пожароопасный период в 2022 году на юридических и физических лиц наложено 13 административных дисциплинарных мер «штрафа»».

По данным ЧС, на территории города расположены посевные площади общей площадью 12 980 га, 60 крестьянских хозяйств. Для профилактики лесных и степных пожаров в апреле и мае текущего года на территории города планируется проведение работ по вспашке минеральной полосы вдоль 53 км автомобильных дорог республиканского значения, 320,2 км вдоль местных автомобильных дорог, 300 км земель лесного фонда и 402,1 км пахотных земель».

В общей сложности создано более 40 добровольных пожарных групп для своевременного тушения степных и лесных пожаров. Они оснащены 69 приспособленной вспомогательной техникой и 14 пожарными мотопомпами. В департаменте по ЧС подготовлено 24 единицы техники и 100 человек личного состава.

ЧС-ники призывают горожан быть внимательными. Основными причинами степных и лесных пожаров являются непотушенные спички и сигареты, бесконтрольное разжигание огня, стеклянная тара, оставленная вдоль дорог, в степных, лесных массивах.