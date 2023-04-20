Шымкент на 100% обеспечат электричеством и питьевой водой

На очередном брифинге руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкента Максат Ерембеков рассказал, как решается вопрос освещения городских улиц.

По его словам, в мегаполисе на сегодня насчитывается 747 центральных улиц, 472 из них освещены. В оставшейся части города уличные фонари будут подключаться согласно плану ведущихся работ.

«В 2023 году к уличному освещению будут подключены 104 улицы. Сейчас для этих работ готовится сметно-проектная документация. На 48-ми улицах закончена топосъёмка. Для 38 улиц ПСД готово. Согласно договору в июне документация пройдёт экспертизу. По окончании этих мероприятий показатель освещенности улиц в этом году достигнет от 63 до 70 процентов”,- заявил руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкента Максат Ерембеков.

Рассказал руководитель управления и о темпах снабжения мегаполиса другими коммунальными услугами. Уровень охвата питьевой водой и качественным электричеством города в этом году будет 100 процентов. Также в 2025 году не останется в Шымкенте и не газифицированных населенных пунктов. Специалисты управления заявляют, что в этом направлении в Шымкенте ведется интенсивная работа.