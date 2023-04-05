Ссоры, споры и акимат. Как проходит прием населения

Каждую первую среду месяца население Шымкента принимает аким города Мурат Айтенов.

Съемочная группа нашего издания побывала на одной из встреч и поговорила с жителями и чиновниками.

Такие встречи проводят в выставочном комплексе Корме. Как говорят в акимате, когда только начинали приемы, приходили за один день тысячи человек, но понятное дело выслушать всех за раз — физически невозможно.

ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ?

В основном люди приходят с коммунальными вопросами, много тех, кто хочет земельные проблемы решить раз и навсегда. Но есть и те, кто приходит со своими идеями. Одна женщина решила представить акиму свои работы по пошиву национальной одежды, предложить сотрудничество. Удалось ли ей совершить сделку с акимом, неизвестно. Женщина просидела дольше, чем наша съемочная группа в Корме. Такие случаи интересны и единичны, чего не скажешь о вопросах земельных участков.

«Мы пришли решить нашу проблему. У нас вопрос земельный, нам нужно узаконить все, а мы не можем. Нас направляют в разные инстанции, а как быть, мы не знаем. Мы построили дом, а оказывается дом этот на чужой земле, мы этого не знали. Нам сейчас сказали подавать в суд«, — говорит житель.

НЕНАВИЖУ АКИМАТ

На таких встречах практически всегда бывает жарко. Есть так скажем «постояльцы», это несколько женщин, которые никогда не пропускают приемы. Они требуют от акима жилье, работу и помощь для их семьи — желательно деньгами. Одна из которых, назовем ее Рима, уже прославилась своим весьма вспыльчивым нравом. Женщина устраивает скандалы и даже пару раз упала в обморок. Женщина просит выдать ей жилье вне очереди, а еще всякий раз требует отставки акима и называет чиновников врунами. Ее практически все в акимате знают! Почему не могут оказать помощь?

«Мне нужно жилье и хочу получить грант. Мне отказывают, у меня есть документы»,- говорит она.

Мы обратились к спонсорам, чтобы оказать хоть какую-то помощь, но, на призыв встретиться женщина открыто заявила: «Я хочу чтобы акимат дал мне жилье».

ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ?

Да, безусловно такие встречи с населением нужны. Люди получают ответы на свои вопросы, но, зачастую нужно признать, что нерадивые сотрудники акимата делают отписки и дают пустые обещания. Одна из таких историй: жители одного из районов попросили чиновников обратить внимание на мусор, ответ дали сразу, мол, все поможем и решим. Что было дальше, додумайте сами.

ЧИНОВНИК НЕ КОРОЛЬ И НЕ ПРЕЗИДЕНТ

На такие встречи большинство людей приходят с реальными проблемами, которые нужно и можно решить быстро, но, есть те, кто к примеру может прийти с вопросом закрытия кредита, попросить помощи материальной, продвинуть очередь на жилье. Порой жители забывают, что решение подобных личных проблем не в компетенции местных властей. Да, вопросы важные, но они задерживают тех, кто пришел с проблемами, которые действительно должен решать только акимат.