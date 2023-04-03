Тысячи пчел погибли в Туркестанской области

Пчеловоды Шардаринского района Туркестанской области подсчитывают убытки. По их данным, они потеряли миллионы. Пчелы начали массово гибнуть, передает OTYRAR.

Под каждым ульем – кладбище погибших пчел. Мертвыми насекомыми усыпана вся пасека. Пчеловоды Туркестанской области подсчитывают убытки. Винят во всем санврачей. Якобы они стали травить от клеще в самый разгар цветения, не предупредив об этом пчеловодческие хозяйства.

«Вчера в обед началось и ночью и сегодня.. уже здесь один раз убрали. Это уже за сегодня , мертвые которые лежит это за пару часов», — говорит пчеловод.

«Нас никак не предупредили, мы бы закрыли пчел, а они решили потравить клещей», — говорит пчеловод.

Ущерб от гибели пчел — исчисляется миллионами. У многих это был единственный источник дохода. Пчеловоды говорят, не знаю что делать дальше.

«Местный СЭС дал объявление в газету, которая вышла в тираж только 31 марта, а обработку они провели 27 марта. Половина медоносных пчел в Шардаре погибли в течение двух дней», — говорит пчеловод.

Санврачи говорят, в регионе действительно проводилась обработка от клещей, чтобы предупредить случаи конго-крымской геморрагической лихорадки. По их словам они уведомили местную администрацию в письменном виде за неделю до дезинфекции.

«По городу Шардаре в охранной зоне населенных пунктов, предоставленной нам по данному плану, нет кустарниковой зоны. Только равнинная степь. Мы распыляли раствор на открытом воздухе. Пчела не может приземлиться там, ведь там нет деревьев», — говорит Сауле Сапарова заместитель директора филиала центра дезинфекции по Туркестанской области.

По словам санврачей, пчелы могли погибнуть по другим причинам. Мёртвых пчёл отправили на специальную экспертизу.

«Когда мы еще не проводили дезинсекцию, к нам поступили сообщения о гибели пчел. Возможно это какая-то болезнь, может это эпидемия. Поэтому следует изучить вопрос и найти точную причину. Говорить что это точно от дезинфекции сейчас нельзя», — говорит Бактыораз Елемесов заместитель руководителя департамента санитарно — эпидемиологического контроля Туркестанской области.

Ущерб только трех хозяйств составил около 10 миллионов тенге.

«Сейчас пчеловоды готовят документ, который направят в прокуратуру а дальше в суд. Нужно найти виновного», — говорит Торехан Нурмухамедов председатель общества пчеловодов .

По подсчетам пчеловодов, в этом году они ожидали прибыль не менее ста млн-ов тенге. Пчеловоды, понёсшие убытки, говорят, что будут добиваться возмещения ущерба.